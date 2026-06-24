25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará apresenta plano operacional; veja detalhes

A Beira-Mar de Fortaleza será palco no próximo domingo (28) da 25ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. O evento de festa e luta teve o plano operacional divulgado nesta quarta-feira (24), incluindo reforço no efetivo de segurança, no transporte público e no ordenamento do tráfego.

A 25ª Parada terá concentração a partir das 15 horas do dia 28 em frente à Barraca do Joca e ao Hotel Beira-Mar.

Como destaca Dary Bezerra, presidente do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), “trazer um milhão e meio de pessoas é dizer que nós acreditamos, sim, em uma sociedade diferente, com políticas públicas que venham transformar a vida das populações LGBTQIA+, de saúde, de educação, de moradia, de empregabilidade”.

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A ativista ressalta o “papel social” do evento que, além de “visibilizar as lutas políticas da população LGBTQIA+” também destaca as pautas de populações negras, mulheres e pessoas com deficiência de forma coletiva.

“Nossa expectativa é continuar com esse marco histórico (de público) e garantir uma parada tranquila, bonita, festiva, (onde) todo mundo venha celebrar a vida, o orgulho LGBTQIA+ e reivindicar direitos”, ressaltou ao Diário do Nordeste.

Confira programação

15h - Concentração (em frente à Barraca O Joca/Hotel Beira Mar)

16h - Abertura oficial da Parada pela Diversidade Sexual

16h30 - Hora da militância LGBTQIA+

17h30 - Saída da concentração ao pôr do sol

18h - Minuto de silêncio e protesto contra LGBTIFOBIA

18h01 - Apresentações artivistas: DJs e Shows

22h - Encerramento

Frota de ônibus

13 ônibus reservas saindo dos terminais de Fortaleza farão o reforço da frota para o local do evento. Aos domingos, ela costuma operar normalmente com 473 veículos durante todo o dia em toda a cidade.

Os ônibus reservas começam a sair a partir das 14 horas e seguem rodando até 1 hora da manhã da segunda (29). A divisão do número de veículos por terminais será a seguinte:

Parangaba - reforço de 4 ônibus

Messejana - reforço de 3 ônibus

Siqueira - reforço de 2 ônibus

Papicu - reforço de 2 ônibus

Antônio Bezerra - reforço de 2 ônibus

Além disso, aos domingos há cobrança de tarifa social, com a inteira sendo de R$ 4,80 e a tarifa estudantil de R$ 1,50.

Desvios e bloqueios de vias

O plano operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem início previsto para o sábado (27), às 20 horas, com proibição de estacionamento e reserva de vaga para os trios elétricos que participam da Parada.

A partir dessa ocasião, 80 agentes de trânsito já estarão em atuação, encerrando os trabalhos ao final do evento no domingo (28).

O desfile da Parada segue na Avenida Beira-Mar, indo da altura da rua Júlio Ibiapina até a da av. Rui Barbosa, com todo o trecho bloqueado para trânsito de veículos com acesso liberado somente a moradores locais.

Em relação a desvios, a Avenida Abolição estará liberada para trânsito de veículos no sentido Centro-Mucuripe. Já no sentido Mucuripe-Centro, haverá um desvio na rua Nunes Valente devido à dispersão da parada, que ocorrerá na Av. Historiador Raimundo Girão com Av. Rui Barbosa.

A AMC orienta o público a privilegiar utilizar o transporte público ou o alternativo para se dirigir à Parada, além de chegar cedo. Em caso de uso de carro próprio, é necessário se atentar para evitar estacionar em locais proibidos e é proibido beber e dirigir.

Segurança

Mais de 600 agentes de segurança irão atuar no plano operacional da Parada pela Diversidade Sexual, incluindo mais de 500 ligados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, incluindo policiais militares, policiais civis e bombeiros, e mais de 100 da Guarda Municipal de Fortaleza.

Como diferencial, a SSPDS irá contar com uma delegacia móvel no local para agilizar serviços necessários como registros de boletim de ocorrência, por exemplo. No que se refere à Secretaria da Segurança Cidadã, haverá sala de situação com videomonitoramento e três bases de segurança móveis posicionadas em vias de acesso.

Todos os efetivos irão começar a atuar antes mesmo do domingo (28) e seguir atuando na dispersão pós-Parada, inclusive indo além da região da Beira-mar e arredores e alcançando também, por exemplo, os terminais de ônibus.