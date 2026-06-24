Rede de ensino de Fortaleza avança com infraestrutura e cardápio reformulado

A Prefeitura de Fortaleza tem intensificado investimentos na infraestrutura e nos serviços da rede municipal de ensino, com foco na melhoria do ambiente escolar e no desempenho dos estudantes. Iniciativas como climatização das unidades, implantação de parquinhos, ampliação de pátios naturalizados e reformulação da merenda escolar integram um conjunto de ações voltadas à permanência dos alunos e à qualificação do processo de aprendizagem.

Climatização avança na rede municipal

Ao fim de 2024, cerca de 15% das unidades contavam com salas climatizadas. Em 2025, o percentual chegou a 30%, e a meta para 2026 é atingir 50% da rede, priorizando as salas de aula. Atualmente, 35,5% das escolas já passaram pelo processo.

De acordo com Gizelly Gomes, coordenadora da Coordenação de Infraestrutura da Secretaria Municipal da Educação, as intervenções incluem não apenas a instalação de equipamentos, mas também a modernização da estrutura elétrica. “A escola passa por diagnóstico, revisão e adequação do sistema elétrico, recebendo a infraestrutura necessária para suportar a nova carga com segurança. Esse processo moderniza instalações antigas, reduz riscos de sobrecarga e curto-circuito e amplia a segurança de toda a comunidade escolar”, explica.

Os equipamentos contam ainda com filtros que retêm poeira e partículas em suspensão, submetidos a limpeza periódica para manter o bom funcionamento e a qualidade do ambiente interno. Para Gizelly, o conforto oferecido pelas melhorias contribui para a permanência e a frequência dos estudantes e melhora as condições de trabalho dos professores.

Legenda: 35,5% das escolas já passaram pelo processo de climatização das salas. Foto: Prefeitura de Fortaleza

Espaços para brincar e aprender

Outra iniciativa em destaque é a entrega de 100 novos parquinhos em escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs). Os equipamentos são adaptados conforme a faixa etária, contemplando crianças de até 5 anos nos CEIs e estudantes de até 12 anos no Ensino Fundamental I. A proposta busca estimular o desenvolvimento integral por meio de atividades lúdicas e interativas.

Entre as unidades contempladas com os novos parquinhos estão o CEI Frei Tito de Alencar Lima, o CEI Professora Belarmina Campos, o CEI Paulo Cesar Feitosa, o CEI Joaquim Nogueira e o CEI Jornalista Demócrito Dummar, entre outras.

Os parquinhos se somam à ampliação de pátios naturalizados, que utilizam elementos da natureza para incentivar a criatividade e a interação. Atualmente, a rede conta com 62 espaços desse tipo, com previsão de chegar a 100 ambientes voltados à educação infantil. Unidades como Escola Municipal Abdenago de Rocha, CEI Francisco Sales Fernandes, CEI Mário Quintana, entre outros, já contêm esses pátios.

Alimentação escolar impacta no desempenho

O cardápio mantém preparações que valorizam a cultura alimentar local. Às segundas-feiras, os estudantes recebem baião de dois com farofa de ovos e salada crua. Nas terças-feiras, é servida macarronada com frango e milho verde, acompanhada de frutas na sobremesa. Já nas quartas-feiras, há repetição do cardápio de um dos outros dias da semana, com autonomia para que cada unidade escolar escolha a refeição a ser replicada. Às quintas-feiras, o cardápio inclui cuscuz com carne e legumes, também com frutas como sobremesa. Às sextas-feiras, a merenda segue com o chamado pratinho, composto por arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa.

Segundo Brenda Marques, nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, os resultados já são percebidos no cotidiano das unidades. “A aceitação das preparações e a adesão aos cardápios melhorou significativamente, com a frequência nos refeitórios aumentadas e a frequência escolar também”, destaca.