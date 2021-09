WhatsApp testa ferramenta para transcrever mensagens de voz automaticamente

O WhatsApp está testando uma nova função focada em transcrever automaticamente o conteúdo das mensagens de voz. Inicialmente, a opção deve ficar disponível para usuários beta do aplicativo para iPhone, mas ainda não tem data para ser lançado.

A novidade foi divulgada pelo site especializado WABetaInfo na última sexta-feira (10). A plataforma é conhecida por divulgar lançamentos em primeira mão e acertar previsões sobre o mensageiro.

A função será ofertada, a princípio, para usuários do sistema iOS devido a uma tecnologia de reconhecimento de voz já fornecida pelos aparelhos desenvolvidos pela Apple, ou seja, o áudio não deve ser processado pelos servidores do WhatsApp, e sim do sistema do dispositivo.

Legenda: O recurso ficará disponível em uma seção à parte no aplicativo Foto: reprodução

A ferramenta deverá ser opcional, e quem desejar ter acesso a ela terá que permitir que os dados para transcrição sejam enviados à Apple. A empresa afirmou que as informações serão usadas apenas para processar a solicitação e aprimorar os serviços de transcrição, e não poderão ser utilizadas para identificar usuários.

Segundo as imagens divulgadas pelo portal especializado, o recurso ficará disponível em uma seção à parte no aplicativo, onde será possível acessar o áudio e a transcrição. A ferramenta deve transcrever a mensagem de voz em formato de linha do tempo, e o usuário pode checar o que foi dito em cada segundo do arquivo de áudio.

Ainda conforme o WABetaInfo, as transcrições ficarão salvas no banco de dados do WhatsApp, logo não deve ser necessário que o usuário transcreva a mesma mensagem mais de uma vez.

A função ainda está em desenvolvimento e não tem data para ser lançada para versão teste ou para os demais usuários. Também é incerta se ela poderá ser utilizados pelo sistema Android, já que a ferramenta usa um recurso do iOS.