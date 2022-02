Twitter caiu? Usuários relatam instabilidade na rede social nesta sexta-feira (11)

O Twitter apresenta instabilidades no acesso na tarde desta sexta-feira (11), segundo relatos de usuários da plataforma. O site Downdetector, por onde são registrados problemas e falhas de serviços on-line, teve mais de 16 mil reclamações somente entre usuários dos Estados Unidos. As informações são do G1.

Já na versão brasileira do site, o Twitter registrava mais de 1.200 reclamações por volta das 14h50.

O erro apresentado consiste em levar usuários de volta para sua tela de login, onde mostra a seguinte mensagem: "Algo deu errado, mas... tudo bem, não foi culpa sua. Vamos tentar novamente."

Em outros casos, a plataforma mostra aviso semelhante quando o usuário tenta curtir ou abrir a área de comentários de um tuíte específico. O Twitter ainda não se manifestou sobre os problemas registrados.