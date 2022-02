Empresa de serviço via satélite divulga preços de novo provedor de internet no País

Na busca por levar internet às áreas mais remotas, a Starlink divulgou os preços de seu serviço via satélite no Brasil. Conforme o portal TechTudo, essa nova opção tem custo de aproximadamente R$ 12 mil no primeiro ano de contrato.

O objetivo é disponibilizar o serviço às áreas isoladas, que apresentam dificuldade de receber internet à cabo tradicional ou por fibra óticas. Com o satélite, essas localidades afastadas de grandes centros urbanos poderão ser contempladas com sinal.

A empresa pertence ao bilionário Elon Musk e, apesar de já ter CNPJ ativo há mais de um ano, só recebeu em janeiro a licença da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a exploração de satélites. A liberação seguirá válida até 2027.

Desde feveiro de 2021, a Starlink iniciou a pré-venda do serviço no Brasil, com o custo de US$ 99 pela reserva, valor equivalente a R$ 520. Com isso, foi garantido a vaga na fila de espera pela internet via satélite. Agora, com a venda autorizada, os custos são:

Mensalidade do serviço: R$ 530

R$ 530 Equipamentos para funcionamento: R$ 2.670

R$ 2.670 Frete e manuseio: R$ 365

Ao todo, somando os valores do equipamento e frete com um ano de serviço, o consumidor tem um custo de aproximadamente R$ 11 mil.

A internet da Starlink deve entregar de 50 Mb/s a 250 Mb/s de velocidade, números parecidos com os de pacotes populares de banda larga nas grandes cidades, o que pode interferir no mercado da área.

ÁREAS REMOTAS

A internet via satélite deve contemplar cerca de 3% a 5% da população mundial, de acordo com a companhia, pois busca áreas longes dos grandes centros urbanos que tenham difícil acesso ao serviço a cabo.

TechTudo "Sendo assim, este não é um serviço viável para grandes centros urbanos. Além de prédios e árvores interferirem na qualidade do sinal, funcionando como uma espécie de barreira, o preço desse tipo de internet é muito superior aos R$ 100 mensais cobrados por uma internet de 250 Mega, por exemplo".

Além disso, o presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, chegou a afirmar que a Starlink tem um prejuízo de cerca de US$ 1 mil na venda de cada antena, por conta do alto custo de produção. Dessa forma, o subsídio seria um modo de incentivar a aquisição do serviço.