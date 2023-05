PicPay fora do ar? Usuários relatam falhas no aplicativo nesta sexta-feira (5)

A plataforma de pagamentos PicPay apresentou instabilidade na noite desta sexta-feira (5). Usuários relatam problemas ao acessar o aplicativo móvel e realizar transferências.

Segundo a portal Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais em tempo real, o pico de reclamações foi registrado às 20h30. Mais de 400 usuários notificaram instabilidade na plataforma.

"Opa! Algo deu errado. Nosso sistema ficou indisponível por um momento e não conseguimos concluir a ação", mostra o aplicativo. A empresa ainda não se pronunciou sobre a inconsistência no serviço.

Usuários comentaram a falha no serviço no Twitter. "O picpay tá fora do ar a horas e eu precisando fazer um pix", disse um internauta. "Picpay ta deixando na mão", reclamou outro.