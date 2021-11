Novo golpe usa aplicativos falsos para cadastros em serviços de SMS

Um novo golpe envolvendo dispositivos móveis e serviços de mensagens instantâneas via SMS foi detectado pela empresa de segurança Avast. O UltimaSMS se disfarça de uma promoção e, ao conseguir certas permissões do seu celular, faz o usuário assinar um "serviço premium" de SMS. As informações são do site TecMundo.

Somente da Google Play Store, 151 aplicativos falsos disfarçados de programas comuns foram identificados e apagados. Eles foram baixados mais de 10,5 milhões de vezes e se vendem como teclados virtuais, conjuntos de papéis de parede, filtros para câmera, lanternas e outros utilitários.

Após instalado, o aplicativo pode ler informações do aparelho, entre elas o IMEI, para adaptar o idioma do golpe à região do usuário e dar mais credibilidade para o esquema.

Cadastro

Para cadastro nos supostos sorteios e promoções, o usuário deve colocar número de telefone, endereço de email, entre outros dados. Nesse momento, a vítima é levada a assinar um serviço premium de SMS, que pode custar até US$ 40 mensais, ou R$ 225 em conversão direta de moeda.

Depois da confirmação do cadastro, o usuário se depara com mensagens de erro e tentativas de levá-lo a fechar o aplicativo.

Conforme a Avast, o golpe atual tem como principais alvos Egito, Arábia Saudita, Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Turquia. Entretanto, como ele é adaptável a outras línguas, é possível "importá-lo".