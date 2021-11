Empresa dos EUA oferece US$ 200 mil a quem ceder para sempre o rosto para linha de robôs

A empresa norte-americana Promobot anunciou que pretende pagar US$ 200 mil a pessoas que cederem para sempre os direitos de uso de seus próprios rostos para uma nova linha de robôs. O empreendimento pede que sejam "rostos amigáveis", visto que as máquinas trabalharão em hotéis e shoppings.

Os robôs devem ser lançados em 2023, e foram encomendados por uma empresa americana que trabalha com aeroportos, shoppings e lojas na América do Norte e no Oriente Médio. As informações são do O Globo.

Não há restrições de idade ou gênero. A Promobot foi criada em 2013. A empresa já implantou robôs em 43 países.

A linhagem tecnológica já trabalhou com robôs atendentes e recepcionistas, a exemplo de locais como o Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington, em Maryland, nos Estados Unidos, e no Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos.