Instagram e Facebook lançam retrospectiva 2021; saiba como fazer

Começou a ser liberado nesta quinta-feira (9) um recurso para usuários do Instagram e do Facebook criarem suas retrospectivas de 2021. As plataformas mostrarão stories que se destacaram e lembranças de amigos e lugares que mais apareceram nas publicações. As informações são do G1.

Nomeado de "Playback", o Instagram enviará um alerta a seus usuários sobre as lembranças do ano. Para compartilhar os posts novamente, basta clicar em "Ver retrospectiva" e, em seguida, decidir quais stories serão exibidos para seus seguidores mais uma vez.

As publicações a serem incluídas na retrospectiva serão sugeridas pelo aplicativo, mas os usuários poderão escolher outras por meio do Arquivo de Stories.

"Um Ano Juntos"

Na retrospectiva do Facebook, serão mostradas imagens personalizadas sobre os amigos com quem o usuário mais interagiu, as páginas com mais reações em publicações, os locais mais marcados e as reações mais usadas neste ano em posts no geral.

O conteúdo foi batizado de "Um Ano Juntos" e poderá ser compartilhado no feed. Nessas publicações, o Facebook também mostrará um atalho para outros usuários criarem suas próprias retrospectivas.