Google disponibiliza site em que é possível seguir o Papai Noel pelo mundo

O Google deu seguimento a uma antiga tradição natalina e voltou a ativar o seu site temático para o período das festas. A página, chamada de "Siga o Papai Noel", mostra um mapa com o trajeto do bom velhinho e permite o usuário acessar dezenas de jogos de Natal.

O site realizou ao longo de todo o mês de dezembro uma contagem regressiva até a decolagem do trenó. O relógio zerou na manhã deste sábado (24) e, agora, é possível seguir o Papai Noel e a entrega de presentes em todo o mundo.

Além do mapa, a página reúne jogos para diversas idades. Entre eles, estão a "Tela do Papai Noel", de colorir, e o "Laboratório de códigos", que usa conceitos básicos de programação para guiar um elfo pela floresta.

O site tem também a seção "Guia para a família", que mostra mais detalhes sobre as criações da empresa para o Natal. Ela indica, por exemplo, que é possível usar o Google Assistente para perguntar sobre as novidades no Polo Norte e receber atualizações divertidas sobre a viagem do Papai Noel.