Google apresenta Android 12 com design personalizável; saiba o que muda

A Google fez anúncios de software e melhorias em seus serviços nesta terça-feira (18), após um ano sem o tradicional evento de desenvolvedores da companhia. As novidades foram divulgadas durante a conferência I/O, transmitida de Montain View, na Califórnia, que segue até quinta-feira (20).

No evento, a companhia revelou a última versão beta do Android 12. A atualização do sistema operacional deve ser lançada em breve.

Segundo o vice-presidente de Android, Sameer Samat, a novidade traz um sistema visual chamado Material You, a maior mudança de design na história do Android, com cores e possibilidade de personalização.

Mais de 3 bilhões de aparelhos no mundo (não apenas celulares) têm o Android.

Na abertura da transmissão, Sundar Pichai, presidente do Google, fez breve retrospecto da pandemia e citou países que ainda enfrentam situações críticas, como o Brasil.

"Lugares como o Brasil e o meu país natal, a Índia, estão passando agora pelos momentos mais difíceis da pandemia. Nossos pensamentos estão com todos os que foram afetados pela Covid e todos esperamos dias melhores", disse.

Android 12

Segundo a empresa, o Android 12 se baseia em três pilares: personalização, segurança e privacidade por padrão, e conectividade com outros aparelhos, centrada no smartphone.

Veja o que muda:

Ícones e notificações do sistema se adaptam às cores da foto de papel de parede escolhida, por exemplo, tornando a interface mais dinâmica e expressiva. O novo sistema permite que o usuário personalize o smartphone "com cores sob medida".

Dispositivos devem ser mais rápidos e com melhor eficiência de energia, graças à redução de tempo de CPU.

O Android 12 virá com privacidade e segurança por padrão. Nesse conceito, as configurações de privacidade já vêm avançadas de fábrica.

O novo sistema inclui recursos que mostram quais dados são coletados por aplicativos instalados no celular e um painel de controle que permitirá fácil visualização sobre as concessões e autorizações dadas a cada serviço.

Um indicador deve mostrar quando aplicativos conectados ao microfone e à câmera estão ouvindo ou gravando.

Ainda foi incluída a "permissão de localização aproximada", que permitirá que alguns aplicativos acessem apenas essa localização, e não o ponto exato onde se encontra o usuário.

Mais melhorias

A companhia ainda comunicou que vai lançar mais de cem melhorias impulsionadas por inteligência artificial para o Google Maps até o fim deste ano. Além disso, o Google Fotos deixará de oferecer armazenamento ilimitado, o que deve acontecer em junho.