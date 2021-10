Empresa de call center Atento sofre ataque cibernético no Brasil

A empresa de call center Atento sofreu um ataque cibernético em seus sistemas no Brasil neste domingo (17) e precisou interromper os serviços temporariamente. As informações são do G1.

Atento com interrupção temporária de serviços

Em um comunicado, a empresa disse que "a fim de prevenir qualquer possível risco a nossos clientes, nós isolamos os sistemas afetados dentro da Atento e interrompemos as conexões de nossos sistemas com os clientes. Isto resultou em uma interrupção temporária do serviço".

Ainda segundo a organização, sua equipe de segurança identificou a ameaça e disse que estava "trabalhando para contê-la, atuando para assegurar a segurança dos ambientes afetados antes de restabelecê-los on-line".

A Atento não detalhou, no entanto, o tipo de ameaça que afetou seus sistemas.

Ataques no País

Os ataques dessa natureza têm se tornado frequentes no Brasil nos últimos meses. Na última quinta-feira(14), a Porto Seguro informou ter sido alvo de uma tentativa de ciberataque, que provocou instabilidade em sistemas e canais de atendimento.

Já no dia 2 de outubro, foi a vez da CVC ser atacada, gerando indisponibilidade da central de atendimento da empresa de forma temporária.

Em agosto deste ano, o site das lojas Renner ficou fora do ar após ter sido infectado por um ransomware — um vírus sequestrador de informações. O resgate exigido para a liberação da plataforma teria sido de US$ 1 bilhão.

Os ataques deste tipo têm sido os mais comuns a empresas brasileiras, em que códigos maliciosos são infiltrados nos sistemas das empresas até identificarem e criptografarem servidores com seus dados.