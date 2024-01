Elvis Presley voltará aos palcos como inteligência artificial em 2024 em Londres; entenda

O rei do rock and roll Elvis Presley retornará aos palcos no final deste ano, em Londres, capital da Inglaterra. Falecido em 1977, aos 42 anos, o cantor realizará alguns shows na forma de um holograma, em um espetáculo imersivo criado por meio de inteligência artificial (IA).

Em anúncio feito na última quarta-feira (3), o diretor-executivo da empresa Layered Reality, Andrew McGuinness, responsável pelo evento, afirma que esse projeto será realizado graças à inteligência artificial, que desenvolveu uma “versão incrivelmente autêntica de Elvis”.

Os primeiros espetáculos da turnê acontecerão em novembro de 2024 na capital britânica, antes de outras apresentações planejadas em Las Vegas, Berlim e Tóquio.

“Elvis Evolution”

Para recriar o lendário cantor, a empresa britânica Layered Reality criou um avatar a partir de milhares de vídeos de shows ou imagens capturadas em particular por pessoas próximas ao cantor estadunidense.

A “Elvis Evolution”, como foi nomeada a turnê, apresentará sucessos como “Suspicious Minds”, “Jailhouse Rock” e “Hound Dog” no palco.

Para que isso acontecesse, a empresa britânica afirmou ter fechado um “acordo de vários milhões de libras” com o Authentic Brands Group, que gerencia os direitos do patrimônio de Elvis, para ter acesso a esses arquivos e realizar apresentações ao redor do mundo.

SHOWS DO FUTURO

Em setembro do último ano, a empresa sueca Pophouse Entertainment já havia apresentado em Londres um espetáculo do grupo sueco ABBA, representado por avatares digitais.

O espetáculo do grupo sueco, que se separou em 1982, alcançou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos, gerando receitas de mais de US$ 150 milhões (R$ 738 milhões).