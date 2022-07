Elon Musk e Twitter têm audiência envolvendo multa bilionária e quebra de contrato marcada para hoje

A primeira batalha da guerra judicial entre a plataforma Twitter e o bilionário Elon Musk, após o empresário dedistir de comprar a rede social por US$ 44 bilhões, acontece nesta terça-feira (19). O confronto ocorre em um tribunal de Wilmington, Delaware.

Conforme o Jornal O Globo, os advogados do Twitter pediram à Corte de Chancelaria de Delaware o início do julgamento sem júri em 19 de setembro. Eles alegaram que precisam de apenas quatro dias para provar que o bilionário Elon Musk tem que honrar o acordo e pagar US$ 54,20 por ação pela plataforma de mídia social.

A empresa argumentou que quer um julgamento até setembro "para proteger o Twitter e seus acionistas de riscos de mercado contínuos e danos operacionais resultantes da tentativa de Musk de forçar sua saída de um acordo de fusão hermético".

Acordo com bilionário vale até outubro

O acordo com Musk perde validade em 25 de outubro. Segundo o contrato, caso a transação ainda estivesse aguardando aprovação regulatória naquele momento, Musk e o Twitter teriam um período adicional de seis meses para fechá-la.

Do outro lado, a equipe jurídica de Musk respondeu que os advogados do Twitter estão tentando forçar "indevidamente" um julgamento acelerado.