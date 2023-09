Elon Musk demite funcionários da rede X que combatiam fake news durante eleições

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), demitiu parte da equipe responsável por combater a propagação de desinformação eleitoral na rede social. Segundo anúncio feito por Musk, na quarta-feira (27), metade da equipe encarregada de monitorar e limitar a fraude relacionada a eventos eleitorais foi cortada.

"Você se refere à equipe de 'Integridade Eleitoral' que estava minando a integridade eleitoral? Sim, eles se foram", escreveu o bilionário em resposta a um relatório do The Information.

Em 2024, estão previstas pelo menos 50 eleições em todo mundo, incluindo a corrida presidencial nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump deve concorrer novamente ao cargo.

Contradições

A demissão se produziu após reguladores da UE descobrirem que a plataforma X representava a maior parcela de desinformação entre as principais redes sociais analisadas por uma equipe regional.

Uma nova norma deste bloco econômico europeu obriga empresas de tecnologia a controlarem melhor seu conteúdo para proteger seus usuários contra a desinformação e o discurso de ódio, no qual infratores desta lei podem ser punidos com multas.

O corte de funcionários, entretanto, parece contradizer as recentes declarações da CEO do X, Linda Yaccarino, que afirmou esta semana ao Financial Times que a plataforma estava ampliando suas equipes em todo o mundo diante da iminência da temporada eleitoral.

Transformações da rede social

Musk comprou o Twitter em outubro de 2022 e, desde então, realizou diversas mudanças na rede social. Ele foi por oito meses o presidente da plataforma, mas uma nova CEO, Linda Yaccarino, foi anunciada em junho.

Entre as transformações promovidas por Elon Musk, estão o aumento do número de caracteres por tweet, o fim do selo verificado gratuito e a limitação de uso.

Os usuários da plataforma podem ler 10 mil tweets por dia (para usuários verificados), mil tweets por dia (para não verificados) e 500 tweets por dia (para novos usuários não verificados".