Conheça os 10 aplicativos mais baixados do mundo em fevereiro

O TikTok foi o app mais baixado no mundo durante o mês de fevereiro nas lojas do Google e da Apple. No total, com todas as instalações realizadas em celulares Android e iPhone (iOS), o programa de vídeos curtos obteve mais de 56 milhões de downloads só no último mês. As informações são de relatório publicado nesta sexta-feira (5) pelo SensorTower, site especializado em consultoria digital.

A lista de aplicativos mais baixados do mês também apresenta o Facebook em segundo lugar, acompanhado do Instagram em terceira posição. No top cinco completam o WhatsApp, em quarta posição, seguido do Telegram. Também aparece o Clubhouse pela primeira vez no top 10 de apps mais baixados na App Store.

O mapeamento produzido pela SensorTower ocorreu durante os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021, e descarta o download de jogos e de apps pré-instalados de fábrica nos smartphones. Confira lista:

TikTok

Foto: Divulgação

É uma ferramenta para compartilhamento de vídeos curtos, de 15 a 60 segundos, mas que oferece amplos recursos para editá-los. É possível incluir filtros, legendas, trilha sonora, gifs, fazer cortes e usar a criatividade. O TikTok surgiu em 2014, ainda com o nome Musical.ly. Desenvolvido por uma empresa chinesa, era um aplicativo para as pessoas postarem vídeos dublando músicas. É possível baixar em smartphones android e iOS.

Facebook

Foto: Reprodução/Facebook

É uma rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada. O app permite conversar com amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias. É possível baixar em smartphones android e iOS.

WhatsApp

Foto: Shutterstock

É um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por uma conexão com a internet. É possível baixar em aparelhos com android e iOS.

Telegram

O app oferta serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem. O Telegram está disponível para smartphones ou tablets, computadores e também como Aplicação web. Os usuários podem fazer chamadas com vídeo, enviar mensagens e trocar fotos. É possível baixar em smartphones com sistema android e iOS.

MX TakaTak

Foto: Divulgação É uma rede social inspirada no TikTok. O aplicativo é nasceu na Índia. Na plataforma, o usuário pode assistir a vídeos curtos que foram enviados por outros membros da plataforma. É possível baixar em smartphones com sistema android e iOS.

Zoom

Foto: Divulgação

É um programa desenvolvido pela Zoom Video Communications. O plano gratuito oferece serviço de videoconferência que permite até 100 participantes simultaneamente. É possível baixar em smartphones com sistema android e iOS.

Snapchat

Legenda: O Snapchat é um dos apps mais baixados do mês de fevereiro Foto: Divulgação

Aplicativo de mensagens com base de imagens, criado e desenvolvido por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, estudantes da Universidade Stanford. É possível baixar em smartphones com sistema android e iOS.

Facebook Messenger

Foto: Divulgação/Facebook

O aplicativo permite enviar mensagens gratuitas para os amigos do Facebook e contatos de celular através de aparelhos com android, iOS e Windows Phone.