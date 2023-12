Como criar foto da trend Funko Pop IA? Aprenda a fazer o seu personalizado

Após a onda das imagens em estilo Pixar tomar conta da internet, uma nova tendência ganhou força nas redes sociais nesta semana: os Funko Pop personalizados. Através de inteligência artificial (IA), diversos usuários estão produzindo as próprias versões dos bonecos e compartilhando o resultado com amigos.

Para criar os personagens, basta estar logado em uma conta Microsoft e acessar a ferramenta de inteligência artificial da empresa, Artificial Microsoft Designer. Vale ressaltar que o usuário deve seguir um prompt específico para conseguir adicionar as exatas características do boneco.

PASSO A PASSO PARA FAZER ‘FUNKO POP’ PERSONALIZADO

1. Acesse o site do programa e faça login em uma conta Microsoft

2. Com a conta logada, acesse o prompt e adicione, nos espaços indicados, as características do seu Funko. Neste momento, é importante ser direto e descrever especificamente cabelo, roupas e características do boneco. Uma dica é escrever as características em inglês, para facilitar a compreensão da IA. Usuários que não dominam a língua podem utilizar tradutores virtuais, como o Google Translate.

3. Em seguida, clique no botão “Generate” e aguarde a inteligência artificial gerar a imagem.

4. O programa poderá criar até quatro imagens. Se você gostar de alguma das versões e quiser baixá-la, basta clicar na arte escolhida que a opção aparecerá. Caso o resultado não seja o esperado, no entanto, é possível realizar novas descrições.

FEBRE NAS REDES

Nas redes sociais, o recurso permitiu que milhares de pessoas representassem não somente a si mesmas, mas também ídolos e personagens favoritos, que não possuem um boneco oficial da linha, como as cantoras Taylor Swift e Ariana Grande. Confira algumas criações: