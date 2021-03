Governo de Sergipe prorroga toque de recolher por mais de uma semana

O Governo de Sergipe prorrogou por mais nove dias as restrições para o funcionamento de atividades não essenciais e circulação de pessoas para combater a pandemia de Covid-19. O novo decreto passará a valer nesta terça-feira (23) e seguirá até o próximo dia 31.

O Estado já havia endurecido as medidas desde o último dia 15. Com a renovação, ao todo, serão 16 dias com regras de isolamento social mais rígidas.

Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), o que mudará nesta renovação será somente o toque de recolher às 18h a partir desta sexta-feira (26) até o próximo domingo (28). Anteriormente, começava às 20 horas. O comércio considerado essencial fechará às 17h.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), três pessoas morreram em Sergipe neste domingo (21) por Covid-19. Ao todo, 16 mortes que estavam em investigação foram confirmadas.

Desde o início da pandemia, 165.916 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.276 morreram no Estado. Até o momento, 151.871 pacientes foram curados.