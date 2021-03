Governo estadual decreta toque de recolher em Sergipe e fechamento de praias no fim de semana

O governador Belivaldo Chagas decretou toque de recolher em Sergipe a partir desta quarta-feira (17). Medida se estende até o próximo domingo (21) e tem validade entre 20h e 5h, como forma de frear a disseminação da Covid-19.

Todas as praias sergipanas também serão fechadas durante o fim de semana, nos dias 20 e 21. A informação é do G1 SE.

Decisão foi anunciada nesta segunda-feira (15) após reunião extraordinária do Comitê Técnico-científico da Covid-19 junto com o governo de Sergipe. Foi determinado ainda a suspensão do ponto facultativo estadual para o feriado do dia 17 de março.

>>> Entenda o que é toque de recolher

"O trabalho no serviço público será feito remoto até o dia 22 de março. Assim a gente evita que no feriado as pessoas façam caravanas e irem à praia no feriado do dia 17", pontuou Belivaldo Chagas.

No toque de recolher, fica proibida a circulação de pessoas e veículos em vias públicas, exceto para realização de atividades e ida a serviços considerados essenciais como unidades de saúde, supermercados e farmácias.