Vaqueiro Hélio Show morre aos 44 anos durante competição no RN

O vaqueiro Hélio Pignataro Neto 44, conhecido pelo nome de Hélio Show, morreu após sofrer um mal súbito — na noite dessa quinta-feira (11) — em uma vaquejada na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. As informações são do g1.

Durante competição na categoria conhecida como "X1", quando há uma disputa direta contra outro vaqueiro, na vaquejada que acontecia no Parque Sílvio Bezerra de Melo, o vaqueiro tinha acabado de derrubar um boi na disputa quando passou mal.

Ao notar o mal súbito, o locutor do evento pediu atendimento médico ao vaqueiro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos, mas não resistiu.

Vaqueiro sofreu parada cardíaca

A vaquejada foi interrompida e o locutor comunicou aos presentes sobre o falecimento de Hélio Show ainda no local. Segundo o locutor, Hélio sofreu uma parada cardíaca.

Em nota, o Parque de Vaquejada Sílvio Bezerra de Melo, de Currais Novos, manifestou luto "pela perda desse grande vaqueiro que nos deixou enquanto vivia sua paixão pela vaquejada".

"Hélio Show sempre será lembrado por sua habilidade, dedicação e amor pelo esporte. Que sua memória permaneça viva entre todos nós", completou a nota.

O corpo de Hélio Show foi levado para o cemitério Morada da Paz, em Parnamirim, na Grande Natal.