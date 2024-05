Preso suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos no interior do Rio Grande do Norte

Uma menina de 6 anos foi estuprada pelo tio, de 29 anos, na cidade de Areia Branca, no interior do Rio Grande do Norte. O suspeito foi preso nesta quarta-feira (8), na cidade Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.

Conforme o g1, o crime ocorreu no último domingo (5). O suspeito teria levado a criança a um culto e o voltarem da igreja, a mãe percebeu marcas na garota. Em seguida, a mulher confrontou o suspeito e o momento viralizou nas redes sociais.

Na última terça-feira (7), um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido pela justiça.

"A equipe de investigação foi no encalço dessa pessoa. Nós já tínhamos a informação de que ele teria ido em direção ao sul, passado por Natal, João Pessoa, e estaria caminho de Pernambuco", relatou o delegado Raphael Laboissiere.

O homem foi acusado de estupro de vulnerável. "Ele foi acusado de praticar sexo oral e outros atos libidinosos contra essa menina", continuou Laboissiere. Um pedido de transferência do preso ao Rio Grande do Norte será solicitado à Justiça.