Polícia prende dois suspeitos por morte de prefeito assassinado no RN

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte de Marcelo Oliveira, prefeito de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte. O político foi assassinado a tiros na terça-feira (27). As informações são do g1.

Os suspeitos foram presos durante buscas na zona rural. Eles estavam em um carro, onde foi encontrada uma arma de fogo. Conforme a polícia, outras duas pessoas estavam dentro do veículo, mas fugiram.

Em outra ação policial, realizada na noite de terça-feira (27), foram presos dez suspeitos de planejar vingança pelo assassinato do prefeito. Entre eles, está o irmão de Marcelo e três policiais militares.

"Foram apreendidas 13 armas. Dentre elas, fuzis. Nós acreditamos que a prisão dessas pessoas e apreensão dessas armas evitou um mal maior, até uma chacina na cidade e em outros locais", afirmou o secretário de Segurança, coronel Francisco Araújo.

CRIME

Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo Oliveira, foi assassinado durante um ato de campanha política no município da região Oeste potiguar. Ele era candidato à reeleição.

No momento do crime, ele estava acompanhado do pai, Sandi Alves de Oliveira, de 58 anos, que também foi baleado e morreu. Marcelo chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde de Catolé do Rocha, na Paraíba, mas não resistiu.

Um segurança que acompanhava as vítimas também foi baleado e socorrido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Civil acredita que pelo menos oito pessoas participaram da emboscada.