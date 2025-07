Mulher espancada por ex-jogador de basquete agradece 'rede de apoio' de amigas

A mulher vítima de agressão de namorado, de 35 anos, fez o primeiro pronunciamento desde o crime, que ocorreu no último sábado (26). Nas redes sociais, ela agradeceu pela ajuda dos amigos, assim como pela solidariedade dos desconhecidos que se sensibilizaram pelo caso.

Ela foi agredida com mais de 60 socos em um elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela foi socorrida ao Hospital Walfredo Gurgel e precisou ser submetida a uma cirurgia devido aos danos em seu rosto.

"Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento. É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento", afirmou.

Legenda: Vítima agradeceu aos amigos pelas mensagens de carinho e cuidado Foto: Reprodução/Redes sociais

Entenda o caso

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante após espancar a namorada com socos dentro de elevador. Conforme a polícia, a detenção foi transformada em prisão preventiva e ele vai responder por tentativa de feminicídio.

Durante depoimento, alegou claustrofobia. No entanto, foram identificados boletins de ocorrência em que o nome de Igor Cabral esteve envolvido em brigas com outras pessoas.

A vítima afirmou que o homem disse que iria matá-la. "Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu a vítima, pois não conseguia falar depois das agressões.

O agressor foi contido por moradores do condomínio, enquanto o segurança acionou a Polícia Militar. Uma amiga da vítima afirmou que a briga começou por uma crise de ciúmes da parte de Igor.

Quem é Igor Eduardo Pereira Cabral?

O agressor foi identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos. Ele é natural de Natal, Rio Grande do Norte, sendo estudante de Ciências Contábeis, ex-jogador de basquete e pai. Segundo o g1, o nome de dele consta nos registros da Liga Nacional de Basquete.

No ano de 2014, ele jogava em um time de basquete 3x3 no Rio de Janeiro que ganhou um torneio sub-18 e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanjing, na China.

O natalense foi federado e jogou por clubes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, mas nunca chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira em uma competição oficial. Ele nunca integrou qualquer projeto da Seleção Brasileira, segundo a Confederação Brasileira de Basquete.