Morre bebê que respirou em embalagem de bolo improvisada por médica como máscara de oxigênio

O bebê que teve uma máscara de oxigênio improvisada com uma embalagem de bolo durante uma internação no hospital municipal de Santa Cruz, morreu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (30). Família confirmou a morte ao g1.

A causa do falecimento da criança não foi informada. O bebê estava com 5 meses e após a transferência para a capital potiguar teve várias complicações, desenvolvendo uma pneumonia.

O bebê tinha hidrocefalia e usava uma bolsa de colostomia, além de ser diagnosticado com síndrome de Dandy-Walker, uma malformação no cérebro. A notícia do falecimento causou surpresa na família, pois a criança estava na enfermeira, e tinha previsão de alta em breve.

Relembre

Um bebê de três meses foi socorrido por médicos de um hospital público do Rio Grande do Norte com uma máscara de oxigênio improvisada em uma embalagem plástica de bolo, em 9 de junho.

Segundo o g1, o Hospital Aluízio Bezerra confirmou a situação e detalhou que a criança deu entrada na unidade em 8 de junho, com um quadro de desconforto respiratório grave, além de congestão nasal, febre, rinorreia, diarreia e vômitos.

Uma vaga de internamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica foi solicitada pela equipe médica. No entanto, a diretoria afirmou que, enquanto a transferência não era possível, foi necessário usar o suporte improvisado para manter a respiração do bebê.

Em 11 de junho a criança foi transferida para o Hospital Varela Santiago, em Natal, e alegou ainda que a embalagem de bolo foi necessária para a equipe plantonista montar um leito semi-intensivo para atender à necessidade respiratória do paciente.