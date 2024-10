Reeleito, vereador morre de infarto durante apuração de votos no Piauí

O vereador Geraldo Corado da Silva (MDB), de 51 anos, que concorria à reeleição no município Sebastião Barros, no Piauí, morreu no último domingo (6) durante a apuração dos votos das eleições 2024. O gestor passou mal enquanto acompanhava o resultado da votação.

Geraldo chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital, devido a um infarto fulminante, afirmou uma das filhas do político. Corado seria reeleito nesta eleição. Ele recebeu voto de 289 eleitores e foi o segundo mais votado do município.

A morte do vereador foi confirmada em uma publicação no perfil do candidato em uma rede social. “Deixamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos", diz trecho do comunicado.

Velório e sepultamento

Geraldo Corado foi velado na Câmara Municipal de Sebastião Barros e sepultado no município nessa segunda-feira (7). O vereador deixa três filhos.

O gestor foi eleito pela primeira vez em 2020 e concorria à reeleição neste ano. Ele era bacharel em direito e mestre em psicopedagogia.