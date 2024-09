Piloto de avião que caiu em Teresina está em estado grave, diz médico

O piloto do avião de pequeno porte que se acidentou em Teresina (PI), o médico Jacinto Lay, está internado em estado grave — desde o ocorrido no domingo (8). Com politraumatismo, ele foi submetido a cirurgia e transferido para uma unidade de saúde privada a pedido da família. As informações são do jornal piauiense O Dia.

Não foi a primeira vez que o profissional sofreu um acidente. Segundo o jornal local, o neurocirurgião precisou fazer um pouso de emergência em Timon (MA), em março deste ano.

No domingo, a queda da aeronave aconteceu na BR-316, no bairro Parque Piauí. Antes de chegar ao solo, o avião teria se chocado contra um terminal de ônibus situado na rodovia e, em seguida, colidido com uma van estacionada na região.

Jacinto foi socorrido por moradores do entorno, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

"Tem fratura na perna direita e tem uma hemorragia na cabeça, intracraniana, não significativa. Não deu nada no abdômen não. Mas essa da cabeça não dá para dizer que ela é grave, média ou pouco grave, por enquanto. Existe uma lesão chamada axonal difusa, que a gente só vai ver ao longo dos dias", explicou o médico Gilberto Albuquerque ao jornal.

O que é politraumatismo

Segundo a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico (SBTO), o politraumatismo ocorre quando há duas ou mais lesões potencialmente fatais em ao menos dois sistemas do corpo humano.

Quais as principais causas

O politrauma geralmente acontece em "situações que envolvem a transmissão de grandes quantidades de energia cinética", segundo Milton Steinman, cirurgião-geral da equipe de Trauma do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele cita como exemplo acidentes de alta velocidade, atropelamentos e desastres aéreos.

Consequências

Os ferimentos mais comuns em decorrência do politraumatismo são fratura de ossos, lesões cerebrais, hemorragias, amputações e lesões na coluna. O politrauma pode atingir órgãos vitais e diversos sistemas do corpo humano.

Apesar do quadro grave, o politrauma só leva a óbito em casos extremos, como o do acidente com o voo 2283, devido ao impacto do avião no solo.