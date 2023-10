Personal trainer conhecido por ser o 'treinador das blogueiras' é encontrado morto em Teresina (PI)

O falecimento do personal trainer Antonio Francisco Junior Uchoa movimentou Teresina (PI), no domingo (22). Com mais de 10 mil seguidores, o profissional era conhecido por oferecer consultoria esportiva e acompanhamentos educacionais para academia. As informações são do portal Meio Norte.

Antonio era graduado em educação física pela Faculdade Santo Agostinho. O personal ganhou destaque pelo empenho e dedicação aos esportes. A causa da morte não foi divulgada.

Conforme o portal de notícias, o velório do profissional será realizado na cidade natal dele, em Pedro II (PI).

'Treinador das blogueiras'

Natural de Pedro II, Júnior Uchoa trabalhou em diversas academias da capital piauiense. O personal era conhecido como o "treinador das blogueiras", além de ser muito ativo nas redes sociais.

Legenda: Última postagem feito pelo personal mostra ele em rotina de trabalho Foto: Reprodução/Instagram

Os seguidores do personal deixaram mensagens no perfil do Instagram lamentando a partida repentina dele: “diz que é mentira irmão. Por favor… caraca, meu Deus! O que tá acontecendo com o mundo? Que Deus abençoe sua família meu amigo. Que você descanse em paz".

Na última publicação do profissional, postada no sábado (20), ele comentou que a semana para ele já teria iniciado e que iria “coletar feedbacks, montar novos planos e colocar a cabeça para trabalhar”.