Jovem de 23 anos absolvido por matar o pai é preso por assassinar a mãe no Piauí

O jovem Victor Gabriel Nunes, de 23 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe a facadas e pauladas, em Corrente, no Piauí. Ele foi detido na tarde de quinta-feira (25) por agentes da Polícia Militar do Piauí (PMPI). Conforme o Metrópoles, o corpo da vítima Benedita Silva Nunes, 49 anos, foi encontrado dentro da residência dela, apresentando marcas de espancamento e de facadas.

O suspeito tinha sido absolvido pelo homicídio do pai dele, em outubro de 2019. Na época, matou José Claudio Barbosa de Paula, 42 anos, também a facadas, no Distrito Federal. Victor relatou que sofria ameaças de morte por parte do pai e que foi atacado por José. O crime ocorreu depois de discutirem sobre consumo de drogas em casa.

Ele foi absolvido pelo crime e, após apresentar laudo com diagnóstico de transtornos mentais, ficou internado por um ano, cumprindo uma determinação judicial.

Assassinato da mãe

A PMPI detalhou que Benedita teve os dentes quebrados e que apresentou sinais de golpes na cabeça, provavelmente provocados por uma barra de ferro.

Victor foi flagrado saindo da casa da mãe no dia do crime, e a irmã encontrou Benedita morta algum tempo depois. Apesar de ter fugido, o suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia de Corrente.

Os vizinhos afirmaram que Benedita e Victor tinham brigas porque o jovem consumia drogas, e ela tentava ajudá-lo a parar com o consumo. O crime teria ocorrido devido a uma dessas brigas.

Solto após matar o pai no DF

Em outubro de 2019, a ata da audiência de custódia de Victor Gabriel detalhou que o crime foi considerado um "crime passional", não havendo indícios que apontassem “a mesma intenção homicida contra outras pessoas” caso o suspeito estivesse em liberdade.

Em 2020, o laudo da perícia apontou que o jovem tinha transtornos mentais. Já em maio de 2021, Victor Gabriel foi absolvido pelo homicídio do pai. No entanto, o juiz determinou a internação dele pelo período de ao menos um ano.