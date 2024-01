Modelo leva soco de síndico e fica com grave ferimento; homem é intimado a depor

Uma modelo denuncia que foi agredida pelo síndico do prédio onde mora, em Teresina. Mariana Lopes disse ainda que ficou com ferimento grave no rosto após levar um soco, neste domingo (14). O suspeito, que é Policial Militar, foi intimado a depor na Delegacia do 12º Distrito Policial. As informações são do g1.

"Quando a gente chegou lá, ele me agrediu, me deu um murro na cara. Sendo que eu não falei nada que ferisse a honra dele ou os direitos dele. Eu fiquei quieta, calma", revelou a jovem que trabalha como modelo fotográfica.

A universitária de 26 anos relatou que a agressão ocorreu por volta de 3h30. Após o golpe que causou um buraco na região, Mariana precisou de pontos cirúrgicos. A jovem também perdeu um dente.

Veja também

O síndico foi convocado para depor na Delegacia nesta terça-feira (16), às 10h. Ademar Canabrava, delegado responsável pelo caso, informou que a universitária realizou exames no Instituto Médico Legal (IML) e em um odontólogo.

A jovem e Alexandre Vieira, companheiro dela, acionaram a Polícia, mas o suspeito não foi localizado. Conforme Ademar, o PM deixou o prédio, pois sabia que poderia ser preso em flagrante. Caso o homem não compareça à delegacia, a polícia pedirá condução coercitiva.

Como a agressão ocorreu

A jovem e o companheiro dela foram ao apartamento do síndico após sentirem um cheiro forte de gás. Então, o homem reclamou do horário em que foi acordado e proferiu palavrões ao casal.

Em seguida, ele, então, dá um soco no rosto de Mariana. A Polícia Militar foi acionada, contudo, quando os agentes chegaram no local, eles não encontraram o suspeito.