Cantor leva tiro na perna durante briga de trânsito em Teresina

Uma briga de trânsito em Teresina terminou com o cantor Eduardo Falcão baleado na perna esquerda neste sábado (18). O caso aconteceu neste sábado, e o artista passa bem.

Eduardo Falcão relatou, nas redes sociais, que trafegava de moto pela Avenida João XXIII, na Zona Leste da capital do Piauí, quando um carro fez uma ultrapassagem que por pouco não ocasionou em uma colisão entre os dois veículos. As informações são do portal g1.

Ainda de acordo com o cantor, ele desviou do automóvel e buzinou para o condutor do veículo: "quando fui para o acostamento, para o lado do carro dele, o motorista baixou o vidro e atirou. Do banco do motorista mesmo, ele só baixou o vidro e atirou".

O artista explicou que a bala entrou pela coxa esquerda e saiu, sem ficar alojada. Ele foi atendido pelas equipes de resgate e levado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), sendo liberado horas depois.

O motorista do veículo fugiu do local e não foi identificado nem por Eduardo nem pela polícia. As informações do 5º Batalhão da Polícia Militar dão conta de que uma viatura atendeu a ocorrência, mas sem mais detalhes.