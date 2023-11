Motorista bate McLaren avaliada em R$3 milhões e abandona veículo após acidente em MS

O motorista de uma McLaren 720S Coupé, avaliada em aproximadamente R$3 milhões, bateu o carro que dirigia e o abandonou na noite do último sábado (18), em Campo Grande.

Outros três veículos se envolveram no acidente que chamou atenção de quem passava pelos altos da avenida Afonso Pena, principal via da cidade. As informações são do g1.

De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), o veículo esportivo de luxo seguia sentido bairro/centro da Afonso Pena, quando colidiu na traseira do Ford Fiesta, que por sua vez bateu em um Toyota Etios e em um Onix que estava estacionado. Com o impacto, a McLaren ainda colidiu em uma árvore.

Legenda: Batida deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida por familiares e encaminhada para uma unidade de saúde Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda segundo os militares, o motorista da McLaren se evadiu do local do acidente e o advogado dele retornou ao local para esclarecimentos. Pela tabela Fipe, um carro desse modelo custa pouco mais de R$3,6 milhões.

Pessoa ferida

A McLaren estava em situação regular, mas o condutor não comprovou a posse do veículo. Como isso, o carro foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran). O veículo tinha placas de Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A batida deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida por familiares e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações do que causou o acidente.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e dano e será investigado pela Polícia Civil.