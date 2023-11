Vídeo mostra acidente em que trem colide com ônibus no DF; uma pessoa morreu

Uma mulher morreu e pelo menos cinco pessoas ficarem feridas após acidente entre um trem de carga e um ônibus, em Brasília. O trem colidiu com a lateral do ônibus que atravessava a via-férrea por volta de 16h23. As informações são do g1.

Conforme o Corpo de Bombeiros a mulher que morreu tinha 37 e com o impacto da batida jogada para fora do ônibus e em seguida foi atingida pelo trem. Em um vídeo, gravado por um motorista próximo ao local, é possível ver o momento do acidente.

No vídeo também é possível ouvir o sinal sonoro do trem antes da colisão. O cobrador do ônibus e uma passageira foram encaminhados ao hospital em estado grave.

Conforme a Polícia Civil, o motorista do ônibus foi levado ao Hospital de Base em estado de choque. Ele deve prestar depoimento na 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para prestar depoimento.

Trem carregava um tipo de alumínio

O trem carregava uma bauxita, uma espécie de alumínio. Já o ônibus, pertence à empresa Viação Merechal e iria para Ceilândia. A empresa, em nota ao g1, informou que "lamenta profundamente o acidente e que colabora integralmente com as investigações em andamento".

A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) também lamentou o ocorrido e informou que se solidariza com os familiares da mulher de 37 anos.

"Em uma análise prévia realizada com as imagens do acidente, é possível observar que o coletivo avançou a passagem em nível sem atentar para a sinalização do local e para os avisos de emergência emitidos pela composição ferroviária", diz a ANTT.

A Agência ainda reforça que a empresa do ônibus terá até 30 dias para apresentar o laudo à ANNT. Também foi realizado pela reguladora uma "inspeção técnica em todas as passagens em nível (PNs) de Brasília em 11 de julho e também promoveu ações educativas no local do acidente para orientar motoristas sobre os cuidados ao cruzar uma passagem em nível".