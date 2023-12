Adolescente é morta a pauladas e tem crânio esmagado ao negar relação sexual com suspeito no Piauí

A adolescente Jennifer Wenddy Barbosa Luz, de 13 anos, foi morta a pauladas e teve o crânio esmagado por negar ter relação sexual com um homem no Piauí. A jovem foi assassinada com golpes na cabeça, com um tronco de madeira de 20 kg, na zona rural de Avelino Lopes, 790 km ao Sul de Teresina. O crime aconteceu no sábado (2).

De acordo com o portal g1, o suspeito foi identificado como Egnaldo da Silva, de 26 anos. Em depoimento à polícia, ele negou que teria tentado estuprar a vítima.

"Ele negou a tentativa de estupro e falou que matou a vítima após ela lhe chamar de corno, mas sabemos que essa não foi a motivação. Acreditamos que a adolescente recusou ter relações sexuais com o suspeito, que esmagou o crânio da vítima com um tronco de 20 quilos", informou o delegado responsável pelo caso, César Gomes.

O homem foi preso em flagrante no domingo (3) e teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (4) durante audiência de custódia. Ele será encaminhado para o presídio de Bom Jesus.

Suspeito atraiu jovem para o local do crime por mensagem

Conforme a publicação, Egnaldo da Silva é padrasto de uma amiga da vítima, de 14 anos, que também foi levada para a barragem. A suspeita é de que ele tinha a intenção de estuprar as duas adolescentes.

O delegado afirmou que o suspeito teria atraído as jovens para o local do crime por meio de um aplicativo de mensagens, prometendo que daria um celular a elas.

"Chegando lá, elas foram agarradas pelos braços, mas a enteada do suspeito conseguiu se desvencilhar e fugir. Em posse da outra adolescente, o autuado tentou implementar um estupro, sem sucesso. Ato contínuo, se valendo de um tronco de árvore, desferiu vários golpes no rosto da adolescente, causando a sua morte", afirmou.

Apesar de não haver indícios de violência sexual contra a vítima, o delegado informou que Egnaldo da Silva vai responder pelo crime de estupro e homicídio qualificado.