Homem é preso ao tentar vender celular roubado para o dono do aparelho, em Teresina

Um homem foi preso por agentes da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), nessa quinta-feira (22), após tentar vender um celular roubado para o próprio dono do aparelho, em Teresina. A vítima teria identificado o telefone em um anúncio nas redes sociais e combinado um encontro com o suspeito, como forma de tentar recuperar o item.

De acordo com informações da corporação, o celular teria sido roubado há poucos dias. Tentando recuperá-lo, o dono do aparelho resolveu verificar anúncios no Facebook, suspeitando que o item roubado poderia ter sido divulgado na plataforma.

Ao encontrar um celular idêntico ao aparelho roubado, a vítima entrou em contato com o anunciante e fingiu ter interesse em adquirir o item, marcando de encontrá-lo próximo a um shopping no bairro Jóquei, na zona leste da capital piauiense.

No local, o homem constatou que o aparelho anunciado realmente era o celular que havia sido roubado e acionou agentes da Patrulha Cidadã, programa de policiamento da PM-PI, que passavam pela região.

Após a denúncia, a equipe prendeu o acusado por receptação e recuperou o aparelho. Tanto o suspeito quanto a vítima foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Teresina.