Halo solar é sinal de chuva? Saiba o que significa esse fenômeno que chamou atenção no Piauí

A aparição de um halo solar surpreendeu moradores de algumas cidades do Piauí na manhã desta quarta-feira (25). O fenômeno é conhecido por criar um anel luminoso óptico que circunda o sol por meio da refração e da reflexão da luz solar.

A refração e reflexão ocorrem em pequenos cristais de gelo nas nuvens. Eles são conhecidos como cirrustrarus, presentes em grandes altitudes. Segundo estudos científicos, esses cristais atuam como uma espécie de prisma, espalhando a luz e criando um efeito de círculo ao redor do sol.

"O halo solar é um fenômeno óptico composto por diversas cores ao redor do Sol e ocorre quando a luz atravessa as partículas de gelo que estão suspensas na atmosfera", explicou o meteorologista Bruno Rodrigues em matéria do Diário do Nordeste.

O fenômeno não é considerado raro, mas também não ocorre com frequência. Ele pode ser registrado em qualquer época do ano, considerando as condições meteorológicas capazes de facilitá-lo.