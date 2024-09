Coronel da PM é denunciado pela esposa por violência doméstica em Teresina, Piauí

Um coronel da reserva remunerada da Polícia Militar foi denunciado pela esposa, na noite do último sábado (21), por violência doméstica. O caso aconteceu em Teresina, no Piauí.

Segundo o g1, não se sabe ainda como aconteceram as agressões, nem o estado de saúde da vítima.

Em nota, a Polícia Militar do Piauí informou que o coronel não se apresentou à delegacia após a denúncia e que confirmou as agressões no local do crime. Além disso, afirmou que acionou a Patrulha Maria da Penha e a Corregedoria da instituição. "Todo apoio e providências legais foram adotados", escreveram.

Mulher acionou a Polícia por telefone

De acordo com a PM, os agentes de segurança foram acionados pela própria vítima, que telefonou para a corporação informando que estava sendo agredida pelo marido e pedindo que uma viatura fosse ao local, em um condomínio no bairro Primavera.

Na casa, os policiais constataram que a mulher havia sido, realmente, agredida. O coronel já não estava mais lá.