Codornas nascem em bandeja de ovos em mercado de cidade no Piauí; veja vídeo

Os funcionários de um mercado localizado em Campo Maior, no Piauí, foram surpreendidos pelo nascimento de codornas em uma bandeja que estava na prateleira. A eclosão dos ovos ocorreu por conta do calor de aproximadamente 37 °C que faz na cidade, de acordo com especialista ouvido pelo g1.

Eles presenciaram o nascimento de quatro codornas e viram que outras duas acabaram morreram na hora. O gerente do estabelecimento comercial, Fábio Gomes, disse ao g1 que o caso ocorreu no último dia 21 de setembro, quando seu funcionário, Manoel Pereira, notou um barulho estranho na prateleira.

A descoberta foi registrada em um vídeo; assista

"Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico", relatou o gerente.

Nas imagens, Fábio se impressiona: "Achamos uma chocadeira aqui. Olha! Meu Deus! [...] Mas também, meu amigo, um sol desse aqui".

Segundo o gerente, "o fornecedor ficou espantado também, só acreditou porque eu estava contando pra ele. E queria fazer a troca da cartela, mas não aceitei. Ainda hoje estou com ela aqui".

Fábio disse ainda que entregou os animais e o resto dos ovos ao fornecedor, mas soube que todos morreram um dia depois.

Ovos estavam fecundados

Em entrevista ao g1, o zootecnista Bruno Costa explicou o que o nascimento das codornas ocorreu pois os ovos estavam fecundados com embriões, o que não é comum para o ovo que vai ao comércio. Segundo ele, a variação da temperatura deve ter acelerado a eclosão.

"Ovo fértil, uma temperatura que se aproxime dos 37 °C e uma umidade que passe dos 60%, deram condições para a eclosão. A temperatura acima da ideal, 37,2 °C, pode antecipar a eclosão. Abaixo, pode atrasar. Ambos casos trazem prejuízos de desenvolvimento para as aves", explica Bruno.

O zootecnista pontua que "ovos para consumo não devem ser galados [fecundados] por conta do tempo de prateleira". Segundo Costa, "às vezes o controle não é eficaz e enviam ovos férteis para mercados".