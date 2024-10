Aviões colidem no aeroporto de Teresina, e voos são cancelados

"Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas pelas equipes do aeroporto e das companhias aéreas. Os voos da companhia Gol, com destino a Brasília, e da companhia Azul, com destino a Campinas, foram cancelados, e os passageiros estão sendo remanejados para outros voos pelas companhias", explicou a administração do aeroporto de Teresina, em nota a imprensa.