Vice-prefeito é preso após disparar tiros em casa enquanto via show da Calcinha Preta

O vice-prefeito do município pernambucano de Catende, Antônio Luiz Colaço Lira, o Tonho do Egito, foi preso nesta segunda-feira (17) por um atirar na parede de casa enquanto assistia ao show da banda Calcinha Preta na televisão. Ele será investigado por crime previsto no Estatuto do Desarmamento, nos artigos 14 e 15.

Uma ordem judicial foi expedida contra Tonho após o vídeo em que ele efetua os disparos viralizar nas redes sociais. Ele chega a rir e ainda fala com a câmera: "Mais [tiros] ou tá bom?". A Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do vice-prefeito, mas nem ele, nem a arma foram encontrados.

O gestor foi preso em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Tonho foi levado à Delegacia de Catende para que fossem feitos os procedimentos cabíveis.

Prefeita diz não compactuar com ações

A prefeita de Catende, Graça Maria, informou ao g1 Pernambuco que lamenta o caso. Ela disse ainda que não compactua com as ações do vice-prefeito, e que as atitudes não condizem com a maneira dela de gerir o Município.

O político disparou os tiros contra a parede, enquanto fez questionamentos, durante a gravação do vídeo. "Estou em casa, pode ou não?", indagou. "Mais ou está bom?", continuou.

Ao total, foram seis disparos. A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que a 74ª Delegacia de Catende investiga uma ocorrência de disparos de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.