Vice-prefeito dá tiros dentro da própria casa enquanto assiste a show da banda Calcinha Preta em PE

O vice-prefeito de Catende, em Pernambuco, publicou um vídeo nas redes sociais em que ele dispara seis tiros, dentro da sua própria casa, no último sábado (15). As informações são do site Metrópoles.

Segundo a publicação, Antônio do Egito (PSDB) assistia a um show da banda Calcinha Preta pela televisão, quando começou a se filmar na posse de uma pistola.

O político disparou os tiros contra a parede, enquanto fez questionamentos, durante a gravação do vídeo. "Estou em casa, pode ou não?", indagou. "Mais ou está bom?", continuou.

Ao total, foram 6 disparos. A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que a 74ª Delegacia de Catende investiga uma ocorrência de disparos de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.