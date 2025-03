Tiroteio em show de João Gomes deixa sete pessoas feridas no Carnaval de Olinda (PE)

Sete pessoas ficaram feridas em um tiroteio durante um show do cantor João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda (PE), na madrugada desta quarta-feira (5). A apresentação fechava a programação do Polo Erasto Vasconcelos, com "Pernambuco Meu País no Carnaval", o principal da cidade. O artista chegou a interromper o show duas vezes para pedir que o público encerrasse as brigas. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), "a corporação de imediato chegou ao local e colaborou no socorro dos feridos, encaminhando-os para unidades hospitalares".

A polícia informou que suspeitos estariam em busca de uma pessoa que estava na praça e, ao dispararem, acabaram atingindo os foliões.

Quatro pessoas foram socorridas no Hospital da Restauração (HR) e outras três foram encaminhadas às Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no bairro da Tabajara, em Olinda.

Em nota, o Hospital da Restauração informou que quatro pessoas com idades entre 19 e 37 anos, vítimas de arma de fogo, em Olinda, deram entrada na Emergência Geral, na madrugada desta quarta-feira (5). Duas delas receberam alta ainda nesta manhã. Outras duas vítimas, um homem e uma mulher, continuam internados na unidade de saúde.

Mais três vítimas do tiroteio foram levadas para a UPA Tabajara, mas já receberam alta.

A Polícia Civil afirmou que iiniciou de imediato as diligências e apuração pelas "tentativas de homicídios a sete pessoas entre 19 e 37 anos" e que está utilizando as imagens de câmeras de videomonitoramento para ajudar a elucidar o caso.