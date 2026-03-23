Recife FM celebra 45 anos com campanha especial e conexão com o público

A Rádio Recife FM 97.5, popular na capital pernambucana e na região metropolitana, completou 45 anos de trajetória, consolidando-se como uma das principais referências em entretenimento musical da região. Ao longo de mais de quatro décadas, a emissora construiu uma relação próxima com os ouvintes, traduzindo em sua programação as tendências musicais e os temas do cotidiano.

Para marcar o aniversário, a Recife FM lança uma campanha especial com o mote “45 anos no ar e no coração da cidade”, levando a comemoração além dos estúdios. A emissora segue com a ação Show de Prêmios e se mantém sempre atenta aos grandes eventos, proporcionando aos ouvintes as melhores experiências.

Além da campanha, a emissora realizará ativações externas com a presença de locutores, distribuição de brindes e bolinhos. No ao vivo, pela frequência 97.5 FM ou pelo player no site https://www.recifefm.com.br/ , os ouvintes podem esperar muitas surpresas e ações voltadas à proximidade com o público, celebrando junto com quem acompanha a emissora há anos.

Segundo Marcelo Pitanga, gerente comercial da Recife FM, a relevância da rádio vai além da música. “A Recife FM faz parte da vida das pessoas. São 45 anos acompanhando gerações, conectando histórias e contribuindo para a cultura local. Nossa paixão pelo rádio e pelo público é o que nos move todos os dias. Esta comemoração é uma forma de retribuir o carinho e reforçar que seguimos juntos”, afirma.

Mais do que uma marca no rádio, a Recife FM representa pessoas. Esse vínculo está refletido no slogan da emissora, “A minha paixão”, que expressa não apenas o compromisso com a música, mas também a forma como a rádio se comunica e se aproxima do público.

O time de locutores da emissora é outro diferencial. Com vozes marcantes e personalidades autênticas, os profissionais criam vínculos reais com os ouvintes, tornando-se presença constante no dia a dia de milhares de pessoas e fortalecendo a identidade da rádio.

Ao chegar aos 45 anos, a Recife FM reafirma seu compromisso com inovação, proximidade e, principalmente, com os ouvintes que transformaram a emissora em referências.