PM mata motociclista de aplicativo após corrida em Pernambuco; Justiça decreta prisão do suspeito

O policial militar Venilson Cândido da Silva, de 50 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco, nessa segunda-feira (2), após ser detido em flagrante por matar o motociclista Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Informações preliminares indicam que, no domingo (1º), o suspeito realizou uma corrida com a vítima, que atuava como mototaxista, mas teria se recusado a pagar cerca de R$ 7 pelos serviço e acabou atirando contra o profissional após uma breve discussão. O crime foi registrado por câmeras de segurança. (Assista abaixo)

VEJA VÍDEO

A decisão pela manutenção da detenção do oficial foi assinada pelo juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), José Carlos Vasconcelos Filho, durante a audiência de custódia do PM. As informações são do portal CNN.

Além de continuar preso em decorrência do crime, Venilson Cândido pode ser expulso da Polícia Militar, conforme detalhou o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho. O titular classificou o assassinato como "bárbaro" e destacou a falta de motivação do suspeito.

“Ele foi preso e vai responder pelo ato dele. O crime foi um crime bárbaro, eu vi as imagens, sem nenhuma razão. Ele desceu da garupa de um mototáxi e, após um breve diálogo, que eu não sei do que se tratava, ele puxou a arma, atirou e matou aquele trabalhador. (…) Infelizmente, tivemos esse caso, e ele responderá pelo ato dele. Já está preso e deve ser expulso da corporação”, declarou o gestor.

O que aconteceu

O motociclista Thiago Fernandes foi morto no domingo, em Camaragibe, após finalizar uma corrida contratada pelo PM. Imagens de câmera de segurança mostram ambos discutindo depois de o oficial desembarcar do veículo. Em seguida, o policial saca um revólver e atira contra o profissional.

Após o homicídio, o suspeito tentou fugir, entrando em um condomínio e trocando de roupa. No entanto, minutos após, ele foi localizado em um ônibus na avenida Belmiro Correia, onde foi agredido por testemunhas antes de ser socorrido pela Polícia Militar, ainda conforme a CNN.

A investigação do caso é realizada pela 10ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco. Em paralelo, a PM conduz um processo administrativo contra o oficial, que pode resultar na expulsão dele da corporação. O revólver usado pelo policial foi apreendido.