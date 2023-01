Idoso é retirado de voo em Recife pela Polícia Federal após brigar com tripulação

Após brigar com a tripulação por conta de poltrona supostamente suja, um idoso foi retirado de voo pela Polícia Federal, neste domingo (22). O caso aconteceu no Aeroporto Internacional do Recife, em aeronave que tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conforme o g1, o passageiro havia saído de Fortaleza.

O desentendimento teria iniciado depois do idoso reclamar que a poltrona estava suja. No entanto, não parou de discutir com a tripulação e o comandante pediu a retirada dele da aeronave.

Com a chegada dos policiais federais, o idoso acompanhou os agentes sem resistir.

Atraso de aeronave

O voo tinha previsão de sair às 12h50 de Recife, mas a confusão causou certa de uma hora de atraso, com aeronave decolando às 13h40.

Em vídeo enviado ao g1, é possível ver o momento em que ele reclama do antedimento. "Eu vou desembarcar aqui. Ou o avião não vai embora enquanto não for avaliado o que foi feito. Ótimo, agora vai ser assim. Vamos chamar a polícia e as autoridades. Vamos ver se alguém vai encostar em mim", diz.