Jornalista Pedro Lins é alvo de racismo em shopping de Recife: 'entregador?'

Por meio dos Stories do Instagram, ele relatou ter se incomodado pela abordagem feita por uma vendedora da loja. O apresentador do “ NEI ’, afiliada da TV Globo em Pernambuco, havia ido ao shopping comprar um presente para sua amiga.

"Fui entrar em uma loja do Shopping Recife. Aí, a vendedora olhou pra mim e falou assim 'ah, você é entregador do Rappi [aplicativo de entrega]?'. Aí, eu falei 'não, eu vim aqui comprar, mas se o pagamento for bom quem sabe eu não faço esse extra'. Bom, é isso"....

O jornalista também se manifestou em seu Twitter, por onde desabafou com seus seguidores afirmando que o caso sofrido no shopping foi racismo estrutural .

"Fui numa loja do Shopping comprar um presente para uma amiga. A vendedora me abordou perguntando se eu era entregador do Rappi. Vocês sabem o nome disso, né?", escreveu.

O Shopping Recife se manifestou por meio de uma nota enviada ao portal Uol: “O Shopping Recife informa que tomou conhecimento do episódio, ocorrido em uma de suas lojas, por meio das redes sociais. O centro de compras lamenta o fato e reforça que este tipo de conduta não condiz com os valores do equipamento, reafirmando o seu compromisso em receber todos os seus clientes com respeito e igualdade”.