Greve de ônibus em Recife hoje (28): veja o que se sabe até agora

Passageiros do transporte público de Recife (PE) enfrentam problemas para conseguir usar o serviço por causa de greve de motoristas. Nesta sexta-feira (28), além de pneus de veículos terem sido furados para não circular, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, foi detido por policiais militares em frente a uma garagem de ônibus.

Conforme o G1, a prisão do sindicalista aconteceu em frente à garagem da empresa Pedrosa, no bairro de Nova Descoberta. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana), Aldo Lima cometeu desobediência e desacato.

À TV Globo, o Sindicato dos Rodoviários disse que ele tentava marcar uma assembleia com outros rodoviários.

A Polícia Militar enviou uma equipe do 11º Batalhão da PM para liberar o acesso na garagem da empresa. Segundo o portal da TV Globo, no local, mesmo com ordem judicial para liberação da passagem para as garagens de coletivos, o presidente do Sindicato dos Rodoviários impedia a saída dos veículos. Ele foi detido e liberado.

Veja a saída do presidente do sindicato de delegacia:

Conforme o sindicato, em postagem no Instagram, "diante da intransigência dos patrões nas negociações promovidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, a greve dos rodoviários, deflagrada desde o dia 26, continua". Os rodoviários reivindicam: Reajuste salarial de 5%;

Vale-alimentação de R$ 500;

Gratificação pela dupla função de motorista e cobrador no valor de R$ 200. Uma assembleia foi convocada para a tarde desta sexta-feira, às 14h, na sede do sindicato, para debater o dissídio coletivo da categoria.

Pneus furados

Legenda: Veículos estão parados em vias públicas de Recife Foto: Reprodução/Instagram

Em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, alguns coletivos saíram da garagem, mas tiveram os pneus furados e precisaram ser retirados por reboque. A mesma situação ocorreu na Tamarineira e no Rosarinho, também na mesma região da Cidade.

Com a frota reduzida em circulação, passageiros enfrentam demora e longas filas na espera por coletivos em terminais integrados e nas paradas de ônibus.

O que diz a Justiça

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) determinou a circulação de 60% da frota dos ônibus em horários de pico — das 5h às 9h e das 16h às 20h — durante a greve dos rodoviários.

A decisão, que foi tomada na quinta-feira (27) após uma audiência de conciliação entre os rodoviários e a Urbana, também ordena 40% da frota circulando nos demais períodos do dia.