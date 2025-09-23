Estátua símbolo da Havan é incendiada em Petrolina (PE); veja vídeo

Uma estátua da Havan localizada em Petrolina (PE) foi incendiada na madrugada desta terça-feira (23). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens chegam ao local e ateiam fogo na estrutura, réplica da Estátua da Liberdade, símbolo da rede de lojas.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar os crimes de dano e incêndio dolosos. Os suspeitos chegaram por volta das 2h, e às 3h14 o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

O fogo se espalhou para o terreno ao lado, mas foi controlado. Apenas a estrutura metálica da estátua restou de pé. Peritos estiveram no local durante a manhã para coletar provas.

Resposta da Havan

Legenda: Peritos estiveram no local durante a manhã para coletar provas. Foto: Reprodução

Em nota, a empresa classificou o incêndio como criminoso e disse colaborar com as autoridades para identificar os responsáveis.

O empresário Luciano Hang, dono da rede, também se pronunciou: “Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune. Estaremos junto às autoridades para que os responsáveis sejam identificados e paguem pelo que fizeram. Essa situação não vai nos parar".

Casos anteriores

Esse não é o primeiro ataque a símbolos da Havan. Outras duas estátuas já foram incendiadas: uma em São Carlos (SP) e outra em Porto Velho (RO).

As réplicas da Estátua da Liberdade são usadas pela rede desde 1995 e se tornaram parte da identidade visual da marca, que também adota fachadas inspiradas na Casa Branca, nos Estados Unidos.