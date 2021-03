Empresário pernambucano recebe Pix de R$ 1.600 por engano e faz campanha para devolver dinheiro

O empresário pernambucano Danilo Monteiro, 27 anos, está fazendo uma campanha nas redes sociais para devolver o dinheiro de um depósito bancário de R$ 1.600 que enviaram por engano a sua conta. O valor foi repassado na manhã da última sexta-feira (12).

Morador de Carpina, região da Mata Norte em Pernambuco, Danilo contou que recebeu a transferência por meio do sistema do Pix, mas que não lembra de ter feito uma negociação dessa quantia. Para tentar achar o responsável pelo depósito, o empresário publicou uma série de vídeos em seu perfil do Instagram.

"Eu só queria compartilhar que alguém fez algum Pix para a minha conta no valor de R$ 1.600, por engano. Quem for essa pessoa, por favor, me mande um comprovante para eu devolver o dinheiro", disse no vídeo.

O empresário disse ao Jornal do Commercio que algumas pessoas já entraram em contato com ele alegando serem as responsáveis pelo depósito, mas nenhuma apresentou o extrato emitido pelo banco, que comprovaria a transferência financeira.

"Quem aí ta precisando desse dinheiro de volta, com certeza, e tem o comprovante dessa transferência, entre em contato", afirmou o empresário nas redes sociais.

Caso não consiga localizar o responsável pela transação através da campanha, Danilo disse que vai procurar o banco na próxima segunda-feira (15). A ideia é que a instituição estorne a quantia para a conta de origem.