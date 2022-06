Chega a 107 o número de mortos devido às chuvas em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou mais uma morte em decorrência das chuvas registradas no Estado na última semana, chegando a 107 o número de vítimas na tragédia. As informações são do G1.

O corpo encontrado nesta quarta-feira (1º) no Grande Recife é de uma pessoa atingida pelo deslizamento de barreira na Vila dos Milagres, na Zona Oeste da capital. Outras duas pessoas ainda são procuradas no local.

A identidade da vítima não foi revelada. Os desaparecidos na localidade incluíam uma idosa, um adolescente e uma criança. Ao todo, dez pessoas estão desaparecidas no Estado.

"Não conseguimos identificar por causa do estado de decomposição, mas parece o corpo de uma pessoa relativamente pequena. Foi encontrado em decúbito ventral [de bruços]. O trabalho dos cães foi essencial para que tivéssemos êxito na localização. Nosso trabalho continua, nós só sairemos daqui quando encontrarmos a última vítima", declarou ao G1.

Atuam nas buscas mais de 403 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e outros estados, Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social (SDS), Defesa Civil e órgãos municipais.

Desabrigados

Segundo a Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe), há, até o momento, 6.198 pessoas desabrigadas, número que foi alcançado após as chuvas moderadas registradas nas primeiras horas desta madrugada.

Os locais que apresentaram maiores volumes foram Goiana (65 mm), Cabo de Santo Agostinho (63 mm), Paulista (35 mm) e Recife (30 mm).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê a “continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados, tanto na Região Metropolitana do Recife como na Mata Norte”. “Na Mata Sul, Agreste e Sertão as chuvas serão isoladas, com poucos acumulados. A mesma previsão é válida para amanhã”, acrescenta a Apac.

Diante da situação, a Defesa Civil mantém o alerta para deslizamentos, por conta das condições do solo, ainda encharcado nas áreas afetadas.

As chuvas no Estado começaram no meio da semana passada, mas se intensificaram no fim de semana. Entre a noite de sexta (27) e a manhã de sábado (28), o volume de chuvas chegou a 70% do esperado para todo o mês de maio em alguns pontos da Capital.

Situação de emergência

O número de municípios com situação de emergência decretada está em 24: