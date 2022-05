Caso Miguel: Justiça condena Sari Corte-Real a 8 anos e seis meses de prisão

Sari Corte-Real, patroa da mãe do menino Miguel Otávio de Santana, foi condenada a oito anos e seis meses de reclusão por abandono de incapaz. A sentença foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na noite desta terça-feira (31).

Miguel, de 5 anos, morreu após cair de um prédio de luxo no Recife, em 2 de junho de 2020.

De acordo com informações do portal g1, a decisão foi proferida pelo juiz José Renato Bezerra, titular da 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital.

A determinação do juiz ordena que Sari inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Ela ainda tem o direito de recorrer em liberdade.

A sentença saiu na antevéspera do aniversário de dois anos da morte do menino.

Conforme a sentença, “não há pedido algum a lhe autorizar a prisão preventiva, a sua presunção de inocência segue até trânsito em julgado da decisão sobre o caso nas instâncias superiores em face de recurso, caso ocorra”.

No dia 2 de junho, o garoto Miguel Otávio de Santana, 5, morreu após cair do 9º andar de um prédio no Recife. Ele estava aos cuidados de Sari Corte-Real, enquanto sua mãe passeava com a cadela da ex-patroa. Após tentar impedir por algumas vezes que o garoto entrasse sozinho no elevador, a mulher acabou permitindo na quinta tentativa.